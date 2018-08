Wielrenner Roelandts als kopman naar Movistar

De Belgische wielrenner Jürgen Roelandts verruilt BMC na dit seizoen voor Movistar. De 33-jarige Roelandts wordt bij de Spaanse ploeg kopman in de Vlaamse klassiekers. De Belg kon blijven bij BMC, dat na dit seizoen verdergaat als CCC, maar kiest voor een nieuw avontuur bij Movistar.

,,Het doel van mijn carrière is en blijft nog steeds een overwinning in een Vlaamse klassieker”, zegt Roelandts, die eerder jarenlang voor Lotto Soudal reed. ,,Nu doet de kans zich voor. Ik krijg immers ‘carte blanche’ binnen het team en hoef naar niemand meer te kijken. Dit jaar reed ik in dienst van Greg Van Avermaet. Dat vond ik niet erg, maar ik wil het nog eens proberen voor mezelf.”

De Belgische kampioen van 2008 werd al eens derde in de Ronde van Vlaanderen en ook in Milaan-Sanremo.