Bertens klopt Halep in finale Cincinnati

Kiki Bertens heeft in Cincinnati de grootste zege uit haar carrière geboekt. De 26-jarige Wateringse versloeg in de finale van het Amerikaanse toptoernooi in een slopende driesetter de nummer 1 van de wereld, Simona Halep: 2-6 7-6 (6) 6-2.

Bertens trof in Halep de tennisster in vorm. De als eerste geplaatste Roemeense won vorige week het toernooi van Montreal en was al negen partijen op rij ongeslagen. Bertens schakelde in Cincinnati topspeelsters als Caroline Wozniacki, Elina Svitolina en Petra Kvitova uit.

Tegen de tot dan toe bijna foutloos spelende Halep begon Bertens in de tweede set steeds beter te spelen. Ze werkte in de tiebreak een matchpoint weg en trok de stand gelijk. In de beslissende set nam Bertens tot twee keer toe een voorsprong en die gaf ze tegen de vermoeid ogende Halep niet meer weg. Met een ace pakte ze de zege: 6-2.

,,Ik kan hier geen woorden voor vinden”, zei de dolgelukkige Bertens met een grote trofee in haar hand. ,,Het was voor mij een ongelooflijk toernooi. Ik heb hier een fantastische week gehad.”

De tennisster bedankte bij haar eerste toernooizege op hardcourt en haar grootste triomf tot nu toe haar team en familie, maar vooral ook haar coach Raemon Sluiter. ,,Niet alleen voor deze week, maar voor de afgelopen drie jaar. Deze is ook voor jou.”

Het was voor Bertens de tweede keer dat ze in een finale van zo’n hoog aangeschreven toernooi stond. In mei speelde verloor ze de eindstrijd van het graveltoernooi in Madrid van de Tsjechische Kvitova.

Halep sloeg tegen Bertens meteen in de openingsgame toe en brak de opslagbeurt van de Nederlandse. Met harde en geplaatste slagen domineerde de Roemeense de eerste set. Bertens herstelde zich in de tweede set, serveerde beter en kreeg met sterke returns breakkansen op de opslag van Halep. Ze liep uit naar 4-1, maar kon die voorsprong niet vasthouden. De Roemeense nam het initiatief terug en kwam terug tot 4-4. Bertens toonde echter veerkracht, ook in de tiebreak.

Tegen de zichtbaar aangeslagen Roemeense rook Bertens in de beslissende set bloed. Ze mocht op 5-2 zelf serveren voor de winst en hield haar hoofd koel.