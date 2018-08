Bertens treft Halep in finale Cincinnati

Kiki Bertens neemt het in de finale van het tennistoernooi van Cincinnati op tegen de nummer één van de wereld, Simona Halep. De als eerste geplaatste Roemeense versloeg in de halve finale Arina Sabalenka uit Wit-Rusland in twee sets: 6-3 6-4

Halep had in de eerste set drie keer de opslagbeurt van de Wit-Russische. Daar kon Sabalenka slechts één break tegenover zetten. In de tweede set vocht de twintigjarige Sabelanka zich nog knap terug van een 3-1-achterstand. Halep liet zich echter niet van de wijs brengen en besliste de partij met 6-4 op haar tweede matchpoint.

Kiki Bertens won eerder op de dag haar halve finale van de Tsjechische Petra Kvitova in drie sets: 3-6 6-4 6-2. Het is voor Bertens de vijfde keer op de WTA Tour dat ze tegenover de Roemeense staat. Van de voorgaande vier ontmoetingen won Halep er drie. De twee tennissters troffen elkaar nog nooit in een finale.