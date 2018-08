Herlings gaat in Zwitserland door met winnen

Motorcrosser Jeffrey Herlings blijft maar winnen in de MXGP. De 23-jarige Brabander was zondag op zijn KTM bij de Grote Prijs van Zwitserland weer oppermachtig in de eerste manche. Zijn Italiaanse concurrent in de strijd om de wereldtitel, Antonio Cairoli, ging onderuit op het circuit van Frauenfeld en eindigde slechts als achtste. Glenn Coldenhoff kwam als vierde over de streep. Later op zondag volgt de tweede manche.

Herlings heeft nu al acht manches op rij gewonnen. Tijdens de laatste drie grands prix kwam hij steeds als eerste over de finish. De drievoudig wereldkampioen MX2-klasse komt steeds dichter bij zijn eerste titel in de koningsklasse, de MXGP. Herlings heeft een royale voorsprong van 48 punten op Cairoli opgebouwd. Na de GP van Zwitserland zijn er nog vier grands prix te gaan.