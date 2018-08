Hoofdprijs voor Noorse beachvolleyballers

De Noorse beachvolleyballers Anders Mol en Christian Sørum hebben hun imponerende opmars bekroond met winst van de seizoensfinale van de World Tour in Hamburg. Mol en Sørum wonnen in de finale van het Poolse duo Michal Bryl/Grzegorz Fijalek: 21-19 21-17. Het betekende voor de Noren hun vierde titel op rij. Ze wonnen de Europese titel in Den Haag en de majors van Gstaad en Wenen.

Mol (21) en Sørum (22) konden door hun eindzege in Hamburg weer 150.000 dollar bijschrijven op hun snel vollopende bankrekening. In vijf weken tijd hebben ze 253.000 dollar bij elkaar gespeeld, omgerekend ruim 220.000 euro. Volgens de volleybalbond FIVB is dat niet eerder vertoond.

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen wisten de zegereeks van de Noren te doorbreken in Hamburg. Het Nederlandse duo versloeg Mol en Sørum in de laatste poulewedstrijd (17-21 25-23 15-13), maar werd desondanks uitgeschakeld. Bij de vrouwen verloren de Europees kampioenen Sanne Keizer en Madelein Meppelink al hun vier pouleduels. De eindzege ging naar het Braziliaanse duo Agatha/Duda. Zij wonnen in de finale van Barbora Hermannová en Marketa Sluková uit Tsjechië: 21-15 21-19.