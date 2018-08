Viviani wint opnieuw de sprint in Hamburg

Wielrenner Elia Viviani heeft de 21e editie van de Cyclassics Hamburg op zijn naam geschreven. Na 216,4 kilometer in en om Hamburg was de 29-jarige Italiaanse sprinter de snelste in een massaspurt voor de Fransman Arnaud Démare en de Noor Alexander Kristoff. Viviani won vorig jaar ook al in Hamburg.

Nadat de vroege vlucht was teruggepakt werd de finale gekleurd door een vlucht met onder anderen Danny van Poppel van LottoNL-Jumbo en de Belgen Tiesj Benoot, Dylan Teuns en oud-winnaar Kristoff. In de slotkilometer werd de groep teruggepakt en volgde een massasprint. Daarin was Vivani voor het tweede jaar op rij Démare te snel af.