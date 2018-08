De Nederlandse volleyballers hebben de eerste oefeninterland tegen Brazilië met 3-0 verloren. De setstanden in Brasilia waren: 25-20 25-22 25-16. Brazilië is olympisch kampioen en de huidige nummer één van de wereld. Maandag en woensdag speelt Oranje nogmaals tegen Brazilië.

Nederland is in voorbereiding op het WK dat over ruim drie weken in Bulgarije en Italië begint. Brazilië is in de poule van zes landen één van de tegenstanders.