Djokovic wint eindelijk in Cincinnati

Novak Djokovic heeft in zijn zesde poging eindelijk de tennistitel in Cincinnati veroverd. De Serviër veroverde de enige nog ontbrekende masterstitel in zijn erelijst door rivaal Roger Federer in twee sets te verslaan: 6-4 6-4. Djokovic is de eerste speler die de serie van negen masterstoernooien allemaal heeft gewonnen.

In de vijf voorgaande finales moest Djokovic drie keer buigen voor de Zwitser. In deze finale was hij scherper dan Federer. Djokovic had in de eerste set aan één break genoeg. Bovendien kwam hij in zijn eigen service niet in de problemen.

Federer begon de tweede set nog wel met een break, maar hij zag de Serviër door veel fouten terugkomen en zelfs een break voorsprong nemen. Op 5-4 mocht Djokovic zelf serveren voor de winst en zijn zeventigste toernooititel. Daarbij maakte hij na bijna anderhalf uur spelen geen fout.

De Servische voormalig nummer één van de wereld is weer helemaal terug aan de top na lang blessureleed. Op het Amerikaanse hardcourt schakelde hij titelverdediger Grigor Dimitrov uit en versloeg daarna ook de Kroaat Marin Cilic die het toernooi in 2016 won. Met de zege op zevenvoudig winnaar Roger Federer toonde Djokovic zich deze week de sterkste.