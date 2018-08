Kiki Bertens tikt 5 miljoen aan prijzengeld aan

Met haar schitterende triomf op het tennistoernooi in Cincinnati komt Kiki Bertens op circa 5 miljoen euro aan prijzengeld in haar professionele loopbaan. De eindzege in het Amerikaanse toptoernooi was goed voor een winstpremie van 530.000 dollar (circa 465.000 euro). Daarmee komt haar totaal aan inkomsten op de tennisbaan op 5.689.170 dollar (ongeveer 5 miljoen euro).

Alleen al in 2018 sloeg Bertens (26) aan prijzengeld 2.330.734 dollar bij elkaar. Ze was in Cincinnati in de finale in drie sets te sterk voor de Roemeense Simona Halep, de nummer één van de wereld: 2-6 7-6 (6) 6-2.