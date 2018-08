Sluiter kan stroom aan felicitaties niet aan

Tenniscoach Raemon Sluiter probeert al zijn volgers op vooral Twitter doorgaans keurig van informatie en eventuele antwoorden te voorzien. Maar na de indrukwekkende zege van zijn vertrouwelinge Kiki Bertens zondag in het toptoernooi van Cincinnati was er geen beginnen aan voor de joviale Rotterdammer.

,,Heb geprobeerd overal antwoord op te geven, maar ben bang dat ik dan de US Open moet overslaan”, zo doelde Sluiter op het laatste grandslamtoernooi dat volgende week in New York begint. Bij dat evenement wil Bertens haar triomf in de finale tegen de Roemeense nummer één van de wereld Simona Halep een passend vervolg geven.

,,Geen garanties, maar kansen zo groot mogelijk maken”, blikte Sluiter vooruit. ,,Super bedankt voor alle berichten. Kiki en ik gaan genieten en daarna weer hard en vrolijk door.”