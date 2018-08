Bertens meldt zich op valreep af in New Haven

Bertens zou dinsdag om 18.00 uur Nederlandse tijd aantreden tegen de Estse Anett Kontaveit, die ze vorige week versloeg in Cincinnati.

Tennisster Kiki Bertens heeft zich op de valreep afgemeld voor het WTA-toernooi van New Haven. De winnares van het prestigieuze toernooi van Cincinnati is volgens de organisatie ziek.

Sport