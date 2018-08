Broers Yates moeten het doen voor Mitchelton

De broertjes Simon en Adam Yates zijn de belangrijkste troeven van Mitchelton-Scott in de Ronde van Spanje. Beide Britten hopen zo hoog mogelijk in het algemeen klassement te eindigen. Simon start als kopman. Hij leek eerder dit jaar lang op weg naar de eindzege van de Ronde van Italië.

De Australische ploeg maakte dinsdag bekend dat de kersverse Europees kampioen Matteo Trentin voor zijn kansen moet gaan in de sprints. Voor Caleb Ewan, volgend jaar actief voor Lotto-Soudal, is geen plek in de selectie die verder bestaat uit Michael Albasini, Alexander Edmondson, Jack Haig, Damien Howson, Luka Mezgec.