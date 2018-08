Geplaatste tegenstander voor Griekspoor

Robin Haase is rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi. Tallon Griekspoor is na Haase de beste Nederlander op de wereldranglijst. Hij staat 187e.

Thiemo de Bakker is in de eerste ronde gekoppeld aan de Amerikaan JC Aragone, die van de organisatie een wildcard kreeg voor de kwalificaties.

NEW YORK (ANP) - Tallon Griekspoor moet in zijn jacht naar een plek in het hoofdtoernooi van de US Open in de eerste ronde afrekenen met een geplaatste speler. De Nederlandse speler treft in de eerste ronde van de kwalificaties de als negende gerangschikte Canadees Felix Auger-Aliassime.

