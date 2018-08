Kenley Jansen eerder dan verwacht terug

Werper Kenley Jansen van honkbalclub Los Angeles Dodgers is eerder dan verwacht terug op het honkbalveld. De Nederlander moest twee weken geleden naar het ziekenhuis vanwege hartritmestoornissen, maar is vanaf maandagavond weer inzetbaar voor zijn club. Eerder werd nog gedacht dat een rentree pas in september aan de orde zou zijn.

De 30-jarige werper kreeg groen licht van de artsen die hem onderzochten. Ook hoeft hij niet langer bloedverdunnende medicijnen te slikken. Waarschijnlijk laat Jansen zich na afloop van het honkbalseizoen, eind oktober, opereren aan zijn hart. Jansen kampte in 2011 en 2012 ook met hartritmestoornissen en werd toen ook geopereerd.

,,Ik ben er klaar voor”, aldus Jansen. ,,Er hoeft niet meer op mij gepast te worden. Ik denk ook niet meer aan mijn hart. Je hebt er toch geen controle over, het gaat zoals het gaat. Zo denk ik erover. Ik voel mij goed. Ik heb veel hard gelopen tijdens mijn rustperiode. Ik heb er weer veel zin in.”

De Dodgers hebben Jansen hard nodig als afsluitende werper. De vervangers van Jansen verspeelden tijdens zijn afwezigheid zeven keer een voorsprong van Los Angeles. Jansen is met 32 saves dit seizoen de beste in zijn divisie op dat gebied.