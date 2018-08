Pinot na deceptie in Giro terug in Vuelta

De Franse wielrenner Thibaut Pinot gaat het weer proberen. De 28-jarige klimmer van Groupama-FDJ doet mee aan de Ronde van Spanje, waarin hij als kopman van zijn ploeg van start gaat. Pinot lag eerder dit jaar in de Ronde van Italië op koers voor een podiumplaats, maar in de laatste bergrit ging het helemaal mis. De nummer drie van het klassement verloor op de voorlaatste dag van de Giro ruim drie kwartier en werd na de etappe met uitdrogingsverschijnselen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Pinot kon daardoor niet meedoen aan de slotetappe naar Rome. De Franse klimmer maakte begin deze maand in de Ronde van Polen zijn rentree. Pinot eindigde als derde in de etappekoers uit de UCI WorldTour en toonde daarmee aan dat hij weer helemaal terug is. Hij staat daarom zaterdag in Málaga aan de start van de Vuelta.

Pinot eindigde als derde in de Tour van 2014. Een jaar eerder werd hij zevende in de Vuelta. De Fransman krijgt in de komende editie hulp van vijf landgenoten. De Canadees Antoine Duchesne en Georg Preidler uit Oostenrijk maken de ploeg compleet.