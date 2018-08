Verstappen hoopt op herhaling Oostenrijk

Max Verstappen kijkt uit naar de race op Spa-Francorchamps. Na een pauze vanwege de zomer wordt het seizoen dit weekend op het Belgische circuit weer hervat.

,,Het is altijd speciaal om op Spa te racen. Ik ben op een uur rijden van het circuit geboren, dus het is min of meer een thuisrace voor mij. Aan het oranjepubliek en de campings vol met Nederlandse caravans kan je zien dat de fans in groten getale komen, wat het gevoel van een thuiswedstrijd alleen maar versterkt”, aldus de Nederlandse autocoureur op de website Verstappen.nl.

Hij hoopt dat hij zijn zege in Oostenrijk kan herhalen. Bij de thuisrace van Red Bull zaten er ook heel veel Nederlanders op de tribune. ,,Winnen op Spa zou vergelijkbaar zijn, met overal oranje en vlaggen. Hopelijk kunnen we de fans dit jaar reden tot lachen geven.”

Tot teleurstelling van de vele Nederlandse fans viel Verstappen vorig jaar in Spa voortijdig uit met een mechanisch probleem.