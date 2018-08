Démare wint opnieuw in Franse rittenkoers

Arnaud Démare heeft ook de tweede etappe in de Franse etappekoers Tour du Poitou-Charentes gewonnen. De Franse ploeggenoot van Ramon Sinkeldam bij Groupama-FDJ was opnieuw de snelste in de massasprint. Na 189 kilometer versloeg hij in Melle de Italiaan Matteo Malucelli en zijn landgenoot Hugo Hofstetter.

Démare had dinsdag ook al de eerste rit gewonnen. De sprinter won eerder dit seizoen al etappes in Parijs-Nice, de Ronde van Zwitserland en de Tour de France.

De Tour du Poitou-Charentes duurt nog tot en met zaterdag.