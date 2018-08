Dumoulin tegen Thomas in Duitsland

Wielrenner Tom Dumoulin gaat de komende dagen opnieuw de strijd aan met Geraint Thomas. De Limburger treft de winnaar van de Tour de France in de Ronde van Duitsland, die na tien jaar terug is op de wielerkalender. Voor beiden wordt het hun eerste officiële wedstrijd in bijna vier weken.

Thomas werd eind vorige maand in Parijs gehuldigd als winnaar van de Franse etappekoers. Dumoulin eindigde als tweede, op bijna 2 minuten van de Welshman. De twee rivalen kwamen elkaar na de Tour ook tegen in heel wat criteriums.

De Ronde van Duitsland bestaat uit vier etappes, waarvan de eerste donderdag naar Bonn op het lijf van de sprinters is geschreven. Daarna volgen drie pittige ritten met heel wat klimmetjes. Dumoulin krijgt slechts vier ploeggenoten mee: nieuweling Cees Bol, stagiair Nils Eekhoff, Tom Stamsnijder en de Duitser Lennard Kämna. De Sky-ploeg van Thomas bestaat wel uit het maximale aantal van zes renners. De Franse klimmers Romain Bardet en Warren Barguil komen ook naar Duitsland om zich in vorm te rijden voor het WK van volgende maand.