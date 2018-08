Groenewegen wint opnieuw Veenendaal-Veenendaal

Dylan Groenewegen heeft de 33e editie van de wielerkoers Veenendaal-Veenendaal Classic op zijn naam geschreven. De 25-jarige sprinter van LottoNL-Jumbo won na 191,5 kilometer de massasprint in Veenendaal. Het is de derde keer dat Groenwegen de Nederlandse wielerkoers wint. In 2015 en 2016 was de Amsterdammer ook al de beste.

Met nog zo’n twintig kilometer en één beklimming van de Grebbeberg te gaan had het peloton de laatste vluchters ingerekend. Daarop volgde een finale met veel demarrages. Michel Kreder en de Belg Dimitri Peyskens probeerden het in de slotkilometers, maar ze kregen hooguit tien seconden. Onder aanvoering van de wielrenners van LottoNL-Jumbo kwam alles weer bij elkaar en maakte Groenewegen het overtuigend af.