Judoploeg met Grol en Steenhuis naar WK

Judoka Henk Grol begint volgende maand in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan, aan zijn eerste WK in de gewichtsklasse boven de 100 kilogram. De 33-jarige Grol, afgelopen april goed voor brons op de EK, maakt deel uit van de Nederlandse ploeg die bestaat uit het maximale aantal van achttien judoka’s.

Kim Polling en Tessie Savelkouls ontbreken op de WK. Polling staat aan de kant door een hernia, Savelkouls heeft last van een schouderblessure. Guusje Steenhuis, de nummer 1 van de wereld in de klasse tot 78 kilogram, zit wel in de selectie.

WK-selectie: Amber Gersjes (-48 kg), Margriet Bergstra, Dewy Karthaus (-57 kg), Juul Franssen, Sanne Vermeer (-63 kg), Sanne van Dijke, Hilde Jager (-70 kg), Guusje Steenhuis, Marhinde Verkerk (-78 kg), Roy Koffijberg, Tornike Tsjakadoea (-60 kg), Sam van ’t Westende (-73 kg), Frank de Wit (-81 kg), Noël van ’t End, Jesper Smink (-90 kg), Michael Korrel (-100 kg), Henk Grol en Roy Meyer (+100 kg).