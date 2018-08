Team Sky neemt Van Baarle mee naar Vuelta

Dylan van Baarle doet voor het eerst in zijn wielerloopbaan mee aan de Ronde van Spanje. De 26-jarige Nederlander maakt deel uit van de woensdag bekendgemaakte selectie van Team Sky. Van Baarle deed eerder wel mee aan de Giro d’Italia en de Tour de France.

Michal Kwiatkowski, David de la Cruz, Tao Geoghegan Hart, Jonathan Castroviejo, Sergio Henao, Salvatore Puccio en Pavel Sivakov zijn de andere zeven renners die zaterdag aan de start in Málaga verschijnen.

Kwiatkowski schreef anderhalve week geleden de Ronde van Polen op zijn naam. ,,Ik heb nog nooit twee grote ronden in één jaar gereden. Ik ben benieuwd hoe hoe mijn lichaam hier op reageert”, aldus de Pool, die in de Tour de France als 49e eindigde in het klassement. ,,Ik voel geen enkele druk en zie het juist als een grote uitdaging. Het was een drukke zomer voor mij. Ik vind het lekker om in mijn ritme te blijven.”