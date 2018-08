Van Vleuten wint eerste editie in Veenendaal

Annemiek van Vleuten heeft de eerste editie van de wielerkoers Veenendaal-Veenendaal Classic voor vrouwen op haar naam geschreven. Na een rit over 137 kilometer versloeg de 35-jarige renster in de eindsprint de één jaar jongere Poolse Malgorzata Jasinska. Beiden waren in het laatste kwart van de koers weggereden uit het peloton. Ze bouwden een voorsprong van ongeveer twee minuten op. Lorena Wiebes kwam als derde over de finish.

Van Vleuten zegevierde min of meer voor eigen publiek. Ze is woonachtig in Wageningen. ,,Dit is een thuiskoers voor mij. Ik kon eigenlijk op de fiets komen, want het is tien kilometer van mijn huis vandaan”, liet Van Vleuten voor de start bij Omroep Gelderland weten.

De finish van de mannenwedstrijd in Veenendaal volgt later op woensdag.