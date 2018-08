Wereldkampioene kunstrijden neemt jaar pauze

De Canadese kunstrijdster Kaetlyn Osmond neemt een pauze van een jaar. De 22-jarige Osmond veroverde eind maart in Milaan de wereldtitel, enkele weken nadat ze individueel brons had gepakt op de Olympische Spelen in Pyeongchang en goud met de Canadese ploeg. De kunstrijdster zal haar wereldtitel volgend jaar niet verdedigen bij de WK in de Japanse stad Saitama.

Osmond kondigde eerder in de zomer al aan dat ze ontbreekt in het Grand Prix-circuit, in oktober en november. De Canadese liet toen nog open of ze in het voorjaar bij de WK weer op het ijs zou staan. ,,In de zomer heb ik tijd gehad om rustig over mijn toekomst na te denken”, zei Osmond deze week. ,,Ik denk dat het beter is om het hele jaar rust te nemen, al blijf ik wel gewoon doortrainen.”