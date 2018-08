Bertens/Larsson klaar in New Haven

Kiki Bertens en haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson zijn klaar in New Haven. Het als derde geplaatste tenniskoppel was in de kwartfinales niet opgewassen tegen de Poolse Alicja Rosolska en de Amerikaanse Abigail Spears: 4-6 7-5 10-5. Bertens en Larsson verspeelden in de beslissende supertiebreak een vroege voorsprong van 5-1.

Bertens trok zich vlak voor het begin van het toernooi in New Haven terug uit het enkelspel wegens ziekte. Twee dagen eerder had ze het prestigieuze toernooi van Cincinnati gewonnen. Bertens besloot nog wel in New Haven aan het dubbelspel deel te nemen. Ze hoopt komende week weer fit en uitgerust aan de US Open in New York te beginnen.