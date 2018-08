Bertens treft op US Open Kristyna Pliskova

Tennisster Kiki Bertens begint de US Open tegen de Tsjechische Kristyna Pliskova. De 26-jarige Wateringse is als dertiende geplaatst op het Amerikaanse grandslamtoernooi. In de tweelingzus van topspeelster Karolina Pliskova treft Bertens de nummer 96 van de wereld.

De twee speelden nog niet eerder tegen elkaar in een hoofdtoernooi op de WTA-Tour. Wel stonden ze twee keer tegenover elkaar in de kwalificaties. Beide keren, in 2012 in het Marokkaanse Fes en in 2010 in het Belgische Torhout stapte Bertens als winnares van de baan.

Bertens kwam nog niet verder dan de tweede ronde op de US Open. Mocht ze de vierde ronde halen dan treft de Nederlandse mogelijk de als tweede geplaatste Caroline Wozniacki. De Deense mondiale nummer twee begint in New York tegen Samantha Stosur. De 34-jarige Australische won de US Open in 2011.

De als eerste geplaatste Simona Halep begint in New York tegen Kaia Kanepi uit Estland. Halep kan in de vierde ronde stuiten op zesvoudig winnares Serena Williams. De als zeventiende geplaatste Amerikaanse begint tegen de Poolse Magda Linette en kan in de derde ronde haar zus Venus tegenkomen. Venus is als zestiende geplaatst en treft in de eerste ronde oud-winnares Svetlana Koeznetsova. De Russische tennisster kreeg van de organisatie een wildcard.

De Amerikaanse tennisster Sloane Stephens verdedigt haar titel op de US Open. Ze is als derde geplaatst in New York en begint tegen de Russin Jevgenia Rodina.