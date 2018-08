Big John Daly kan het nog

Hij is inmiddels 52 jaar en opnieuw vele kilo’s te zwaar, maar een balletje slaan op de golfbaan gaat hem soms nog best aardig af. ‘Big’ John Daly liet op de eerste dag van de Tsjechische Masters in Praag weer eens een vleugje klasse zien. De controversiële Amerikaan, die in zijn leven onder meer worstelde met een verslaving aan alcohol, drugs en gokken, liep een fraaie openingsronde van 64 slagen. Daarmee begint hij als gedeelde klassementsleider aan de tweede dag.

Daly liet liefst acht birdies noteren en verspeelde op de andere tien holes geen slag. Een omloop van 64 slagen op de Europese Tour had ‘The Wild Thing’ tien jaar geleden voor de laatste keer neergezet.

Daley, winnaar van het PGA Championship (1991) en het Brits Open (1995), moet in Praag de leiding na de eerste dag delen met de Belg Thomas Pieters, de Brit Callum Tarren en de Maleisiër Gavin Green.