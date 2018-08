Gaviria maakt rentree in België

De Colombiaanse sprinter Fernando Gaviria maakt vrijdag zijn rentree in het internationale peloton. Hij is één van de troeven van Quick-Step in de eerste editie van de Great War Remembrance Race. Dat is een koers over ruim 190 kilometer met start in Nieuwpoort en finish in Ieper.

Gaviria won eerder deze zomer twee etappes in de Ronde van Frankrijk. Tijdens de zware bergrit naar Alpe d’Huez stapte hij af. Ploeggenoot Fabio Jakobsen verschijnt in Nieuwpoort eveneens aan de start en ook hij kan in een massasprint toeslaan.

,,Het parcours van deze wedstrijd ligt ons en wij hebben de renners om het af te maken”, liet ploegleider Brian Holm weten. ,,Als het geen sprint wordt, reken ik vooral op Yves Lampaert en Niki Terpstra. Deze race is voor ons niet helemaal nieuw, zelfs al is het de eerste editie. We kennen de wegen waarop we rijden van andere koersen als Gent-Wevelgem. Dat geldt ook voor de hellingen in het Heuvelland. Ook die bulten hebben geen geheimen meer voor ons. Het wordt een typisch Vlaamse koers met enkele kasseistroken, smalle wegen en korte hellingen.”