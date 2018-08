Haase op US Open tegen Amerikaan McDonald

Tennisser Robin Haase begint op de US Open tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald. Haase speelde nog niet eerder tegen de 23-jarige Amerikaan die op de 79e plaats van de wereldranglijst staat. Haase is de nummer 48.

Als de 31-jarige Hagenaar de partij weet te winnen, dan stuit hij wellicht op de als tiende geplaatste Belg David Goffin. De Belg begint tegen een qualifier.

Haase bereikte twee keer de tweede ronde op de US Open en sneuvelde zes keer in de eerste ronde.

Titelverdediger Rafael Nadal voert de plaatsingslijst aan op de US Open. De 32-jarige nummer één van de wereld is in de eerste ronde gekoppeld aan zijn landgenoot David Ferrer. De 36-jarige Spanjaard sluit na de US Open zijn tenniscarrière af.

Roger Federer begint tegen de Japanner Yoshihito Nishioka. De als tweede geplaatste Zwitser kan mogelijk in een kwartfinale stuiten op Novak Djokovic. De Servische voormalig nummer één van de wereld treft in de eerste ronde de Hongaar Marton Fucsovics.

De als achtste geplaatste Grigor Dimitrov treft het niet met de loting. De Bulgaar moet het in de eerste ronde opnemen tegen de Zwitser Stan Wawrinka. De Zwitser won het toernooi in 2016 en kreeg na afwezigheid in 2017 wegens een blessure een wildcard van de organisatie. Wawrinka en Dimitrov werden ook in de eerste ronde van Wimbledon aan elkaar gekoppeld. Toen schakelde de Zwitser de als zesde geplaatste Bulgaar verrassend uit.