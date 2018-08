Hodeg wint eerste rit Ronde van Duitsland

Wielrenner Álvaro José Hodeg heeft de eerste rit in de Ronde van Duitsland gewonnen. De Colombiaan van Quick-Step was na 157 kilometer tussen Koblenz en Bonn de snelste in de massasprint. Hij bleef de Duitse kampioen Pascal Ackermann en de Italiaan Niccolò Bonifazio voor.

Een trio vluchters werd op zo’n 10 kilometer voor Bonn gegrepen. Uit het peloton was toen ook nog Oscar Riesebeek van Roompot ontsnapt, maar die kon ook niet uit de greep van de sprintersploegen blijven. Vervolgens probeerde de Brit Luke Rowe het nog.

De Ronde van Duitsland wordt weer voor het eerst sinds 2008 verreden. De organisatie besloot na de editie van 2008 te stoppen na alle dopingaffaires. De 33e editie heeft met onder anderen Tourwinnaar Geraint Thomas en nummer twee Tom Dumoulin een sterk deelnemersveld.