Luiten mogelijk toch op KLM Open

Joost Luiten doet in september misschien toch mee aan het KLM Open. De Nederlandse golfer is op de weg terug na een operatie aan een pols. Luiten is voorlopig nog niet wedstrijdfit, maar schreef zich donderdag toch in voor het evenement dat hij al twee keer won.

,,Mijn pols is heel goed uit het gips gekomen. Als alles meezit bestaat de kans dat ik meedoe. Ik wil alle opties openhouden”, aldus Luiten. ,,Mobiliteit en kracht moeten nog terugkomen. Voor alle duidelijkheid: de kans is groter dat ik niet mee doe dan wel. Een week voor de start van het toernooi ga ik met mijn chirurg overleggen. Ik ga geen risico nemen. Het draait niet alleen om mij en het KLM Open.”

Romain Wattel maakte donderdag bekend dat hij van 13 tot en met 16 september zijn titel op The Dutch in Spijk verdedigt. Naast de Fransman doet ook Lee Westwood, voormalig nummer één van de wereld en winnaar in 1999, mee. Totaal nemen zeven oud-winnaars deel aan het KLM Open.