Rus verder in kwalificatie US Open

Tennisster Arantxa Rus heeft de tweede ronde bereikt in het kwalificatietoernooi voor de US Open. De 27-jarige Westlandse won in de eerste ronde van Irina Chromatsjeva uit Rusland: 7-6 (3) 6-3.

Rus, de nummer 110 van de wereld, is in de kwalificaties voor het laatste grandslamtoernooi van het jaar als zevende geplaatst. Ze stuit nu op Elena Rijbakina uit Kazachstan. Drie overwinningen zijn nodig om het hoofdtoernooi te halen bij de laatste grand slam van het jaar.

Tallon Griekspoor redde het niet. De debutant in New York moest in de eerste ronde zijn meerdere erkennen in het grote talent Felix Auger-Aliassime. De net achttienjarige Canadees won met 7-5 6-3 van Griekspoor, wiens oudere broer Scott een dag eerder ook al meteen werd uitgeschakeld. Dat gebeurde eveneens met Bibiane Schoofs en Thiemo de Bakker.

Lesley Kerkhove wist dinsdag wel de tweede kwalificatieronde te halen, waarin ze Sofia Zjoek uit Rusland treft. De Zeeuwse drong vorig jaar door tot het hoofdtoernooi.