Van der Schaft weg als bondscoach dressuur

Rien van der Schaft is niet langer bondscoach van de Nederlandse dressuurruiters. De 64-jarige coach uit het Gelderse Wenum-Wiesel werd ruim anderhalf jaar geleden aangesteld, maar het is niet geworden wat hij en de KNHS er van verwachtten. ,,De taak van coach bij de absolute seniorentop past mij helaas minder dan ik aanvankelijk had gehoopt. Daarom heb ik besloten om te stoppen. De grootste uitdaging en het meeste plezier haal ik uit het werken met talenten en opleiden van ruiters en paarden”, aldus Van der Schaft in een bericht van de hippische sportbond KNHS.

Het besluit van Van der Schaft komt op een ongelukkig moment. De Wereldruiterspelen zijn van 11 tot en met 23 september in Tryon in de Verenigde Staten. Na overleg met de ruiters is besloten geen interim-bondscoach aan te stellen, aldus de KNHS. Privé-trainers en de begeleidingsstaf van de KNHS (met technisch directeur Maarten van der Heijden en teammanager topsport Ad Wagemakers) nemen de taak van Van der Schaft op zich.

,,Het is erg jammer dat het niet gelukt is en de timing vlak voor Tryon is verre van ideaal. Maar topsport betekent ook keuzes durven maken. Om prestaties te kunnen leveren op dit niveau moet alles kloppen”, aldus Van der Heijden. ,,Het is voor alle betrokkenen spijtig dat de samenwerking niet heeft gebracht wat we ervan verwacht hadden. Het dressuurteam gaat zich nu volledig focussen op een goede prestatie in Tryon en hoopt dit in alle rust te kunnen doen.”