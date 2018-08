Verhoeven in ArenA tegen Braziliaan

Kickbokser Rico Verhoeven neemt het eind volgende maand in de Johan Cruijff ArenA op tegen Guto Innocente, een 32-jarige Braziliaan. Het is de hoofdpartij van het programma dat promotor Glory heeft samengesteld voor zaterdagavond 29 september. Aanvankelijk was de verwachting dat het in de ArenA tot een nieuwe krachtmeting tussen Verhoeven en Badr Hari zou komen, maar de Marokkaanse Amsterdammer liet enkele weken geleden al weten dat het nog niet zo ver is.

De 29-jarige Verhoeven is de regerend wereldkampioen bij de zwaargewichten. De Brabander verdedigde begin juni in Birmingham met succes zijn kampioensgordel. Het betekende voor de ‘King of Kickboxing’ zijn zeventiende overwinning in achttien partijen bij Glory. Verhoeven maakte op Veronica bekend dat hij in Amsterdam in de ring staat tegenover tegen Innocente, die zes van zijn zeven gevechten heeft gewonnen.

Alle liefhebbers kijken uit naar een ‘rematch’ tussen Verhoeven en Badr Hari. Ze troffen elkaar eind 2016 al eens in Oberhausen. De Brabander won daar, omdat zijn rivaal met een armblessure in de tweede ronde moest opgeven. Badr Hari zat daarna onder meer een gevangenisstraf uit en keerde pas in maart van dit jaar terug in de ring.