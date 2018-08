Verstappen verrast door vertrek Ricciardo

De overstap van teamgenoot Daniel Ricciardo na dit Formule 1-seizoen naar Renault kwam ook voor Max Verstappen onverwacht. ,,Volgens mij was iedereen verrast, maar hij is uiteindelijk degene die zich goed moet voelen bij het besluit. Dat is het belangrijkste”, zei de coureur van Red Bull in de aanloop naar de Grote Prijs van België (zondag) op Verstappen.nl.

,,Iedereen kent momenten van frustratie tijdens zijn carrière”, vervolgde Verstappen. ,,Bij Red Bull wil iedereen races en kampioenschappen winnen, maar soms zit dat er niet in en moet je geduldig zijn en hard werken. Het hele pakket moet kloppen en dat is waar Red Bull nu aan werkt. Ik ben ervan overtuigd dat ze een auto kunnen maken, die elke race kan winnen. Daarom was ik wat verrast dat Daniel vertrekt. Als je in een andere omgeving wilt werken, weet ik niet of dat de juiste omgeving is om heen te gaan”, doelde hij op Renault.

Verstappen reageerde opgetogen op de komst volgend seizoen van de Franse coureur Pierre Gasly (nu nog Toro Rosso) naar Red Bull. ,,Pierre is een geweldige kerel en ik ken hem al sinds we samen in de karting zaten. Begin dit jaar bracht hij een weekend door bij me in het appartement in Monaco en hebben we ’s avonds FIFA gespeeld, dus we hebben een goede relatie. Hij is bovendien erg snel, dus dat is goed voor het team.”

Volgens Verstappen zal Gasly de rangorde in het team niet aantasten. ,,Binnen Red Bull Racing zijn we als coureurs altijd gelijk behandeld, dus dat zie ik niet veranderen. Ik voel me niet een leider. Ik probeer gewoon de best mogelijke job voor het team en mijzelf te doen. Natuurlijk heb ik meer ervaring dan Pierre, dus dat ga ik wel in mijn voordeel proberen te gebruiken.”