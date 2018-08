Wielrenner Démare sprint opnieuw naar zege

Er staat voorlopig geen maat op wielrenner Arnaud Démare in de Tour du Poitou-Charentes. De Franse ploeggenoot van Ramon Sinkeldam bij Groupama-FDJ heeft ook de derde etappe van de Franse rittenkoers gewonnen. Hij was opnieuw de snelste in een massasprint, net als in de eerste en tweede etappe.

De derde etappe leidde de coureurs van Charentes naar Nouvelle Aquitaine over een parcours van slechts 97 kilometer. Donderdagmiddag staat er nog een tijdrit van 22 kilometer op het programma.

De Tour du Poitou-Charentes duurt nog tot en met zaterdag.