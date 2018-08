Atleet Bett volgende Keniaanse epo-zondaar

De Keniaanse hardloper Kipyegon Bett is betrapt op het gebruik van epo. De twintigjarige atleet won vorig jaar brons op de 800 meter bij de WK atletiek in Londen.

Bett zit al een voorlopige schorsing uit omdat hij op 15 augustus een dopingtest miste. ,,We hadden in die zaak net een verdediging ingediend toen we de melding kregen van de nieuwe zaak”, liet Barnabas Koror van de Keniaanse atletiekbond weten. ,,Als de tweede test de eerste bevestigt, dan moet de atleet de consequenties van de dopingreglementen aanvaarden.”

Als de B-staal ook positief blijkt te zijn, schaart Bett zich bij een steeds groter wordende groep Keniaanse atleten die betrapt zijn op doping. Eerder werd Lucy Kabuu, de winnares van de marathon van Milaan, betrapt op morfine. Samuel Kalalei, winnaar van de marathon van Athene, werd betrapt op epo. Voormalig olympisch en wereldkampioen op de 1500 meter Asbel Kiprop is ook geschorst na een positieve test op epo.