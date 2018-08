Duitse golfer Kaymer naar KLM Open

Martin Kaymer doet in september mee aan het KLM Open. De organisatie bereikte kort voor het sluiten van de inschrijftermijn een akkoord met de Duitse golfer, die het toernooi in 2010 op zijn naam schreef.

Kaymer won in zijn loopbaan twee majors en ook het PGA Championship, het US Open en de Players Championships. ,,Ik ben heel blij dat Martin naar Nederland komt. Ik weet dat hij het altijd erg naar zijn zin heeft op het KLM Open, het is dan ook bijna een thuistoernooi voor hem. Hij is een van de meest succesvolle golfers van deze generatie en een geweldige toevoeging aan het al indrukwekkende deelnemersveld van 2018”, zegt toernooidirecteur Daan Slooter.