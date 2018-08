ITF grijpt ook in Fed Cup in

De ITF heeft het prijzengeld voor de Fed Cup voor volgend jaar verdubbeld. Tevens heeft de internationale tennisfederatie bekendgemaakt dat het, in navolging van de Davis Cup, ook het landentoernooi voor vrouwen onder de loep gaat nemen.

Dit jaar bedraagt het totale prijzengeld 3,7 miljoen dollar (zo’n 3,2 miljoen euro) en volgend jaar strijden de zestien landen in de wereldgroep I en wereldgroep II samen om 7,5 miljoen dollar (zo’n 6,5 miljoen euro).

De ITF is voornemens de Fed Cup aantrekkelijker te maken en gaat de mogelijkheden onderzoeken het format te veranderen. Zo wordt bekeken of het spelen van het toernooi in één week in dezelfde speeltijd tot de mogelijkheden behoort. Vorige week werd bekend dat de Davis Cup na 118 jaar op de schop gaat.

In 2019 mogen de deelnemende landen vijf speelsters selecteren en wordt het spelen van een tiebreak in de derde set ingevoerd.