Rojer en Tecau winnen weer in Winston-Salem

Tennisser Jean-Julien Rojer en zijn Roemeense dubbelpartner Horia Tecau hebben net als vorig jaar het ATP-toernooi van Winston-Salem gewonnen. Het duo was in de finale te sterk voor de Amerikaan Jamie Cerretani en de 45-jarige Leander Paes uit India: 6-4 6-2. Het betekende voor Rojer en Tecau hun tweede titel dit seizoen. Begin dit jaar waren ze ook al het beste dubbelkoppel op het hardcourt in Dubai.

Voor de Nederlandse dubbelspecialist en zijn Roemeense maat betekende de titelprolongatie in Winston-Salem een flinke opsteker richting de US Open, die maandag begint. Vorig jaar wonnen ze beide toernooien achter elkaar. Dit seizoen vallen de prestaties van Rojer, die zaterdag zijn 37e verjaardag viert, en de 33-jarige Tecau wat tegen. Ze kunnen nu echter vol vertrouwen doorreizen naar New York.