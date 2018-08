Rus wint in tweede ronde kwalificatie US Open

Tennisster Arantxa Rus heeft nog één overwinning nodig om het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. Ze won donderdag in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van Elena Rijbakina uit Kazachstan in twee sets: 6-2 6-2. De 27-jarige Westlandse zegevierde na een uur spelen.

In de volgende en laatste kwalificatieronde wacht de Spaanse Aliona Bolsova Zadoinov. Rus is in de kwalificaties voor het laatste grandslamtoernooi van het jaar als zevende geplaatst. Ze won in de eerste ronde van Irina Chromatsjeva uit Rusland.