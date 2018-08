Tennisster Rus naar hoofdtoernooi US Open

Tennisster Arantxa Rus heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de US Open. De 27-jarige Westlandse doorliep met succes de kwalificaties in New York. Rus won in de derde en laatste kwalificatieronde ook van Aliona Bolsova Zadoinov, een twintigjarige Spaanse met Moldavische roots. De Nederlandse had daar ruim 2,5 uur en drie sets voor nodig: 5-7 6-0 6-2.

Rus had eerder al de Russin Irina Chromatsjeva en Elena Rijbakina uit Kazachstan verslagen. Vorig jaar strandde ze nog in de eerste kwalificatieronde. Rus leverde haar beste prestatie op de US Open in 2011, toen ze de tweede ronde van het hoofdtoernooi haalde. Daarin moest ze buigen voor Caroline Wozniacki uit Denemarken.

Kiki Bertens en Robin Haase zijn op basis van hun posities op de wereldranglijst automatisch toegelaten tot het hoofdschema van het laatste grandslamtoernooi van het jaar, dat maandag begint.