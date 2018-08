Alonso wil weer excuses van Horner

De verbale strijd tussen Fernando Alonso en Christian Horner gaat door. De Spaanse coureur verwacht excuses van de teambaas van Red Bull. ,,Na zijn eerdere opmerkingen van deze zomer heeft Christian via een mailtje zijn excuses aangeboden, hopelijk gaat hij dat dit weekeinde opnieuw doen”, aldus Alonso op het circuit van Spa-Francorchamps.

De 37-jarige Spanjaard, tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1, beweert dat hij dit jaar tot twee keer toe is benaderd door Red Bull om teamgenoot te worden van Max Verstappen. ,,Red Bull heeft me gevraagd in 2007, 2009, 2011, 2013 en twee keer dit jaar; bij de Grand Prix van Monaco en deze maand nog een keer”, aldus de coureur van McLaren, die onlangs bekendmaakte dat hij na dit seizoen stopt in de Formule 1.

Volgens Horner klopt daar niets van. Hij zegt dat Red Bull alleen in 2007 heeft geprobeerd om de Spanjaard binnen te halen. ,,Fernando is een geweldige coureur, maar hij past niet in het profiel van ons team. We investeren in ons eigen talentenprogramma.” Horner riep enkele weken geleden dat Alonso overal voor chaos zorgt. Daar heeft hij inmiddels ‘sorry’ voor gezegd.