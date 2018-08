Autocoureur De Vries wint ook in België

Nyck de Vries heeft zijn tweede zege op rij in de Formule 2 geboekt. Na zijn winst in Boedapest was de Nederlandse autocoureur ook de snelste in de Grote Prijs van België.

De Vries startte van pole en verdedigde zijn leidende positie tot aan de finish. Leuk voor de Nederlander was dat er nog veel landgenoten op de tribunes van het circuit Spa-Francorchamps zaten. Zij hadden eerder op de middag de kwalificatie van Max Verstappen in de Formule 1 bijgewoond.

De Braziliaan Sérgio Sette Câmara eindigde als tweede, vlak voor de Britse nummer drie George Russell.