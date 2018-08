Loodzware Vuelta start met tijdrit in Málaga

Met een tijdrit over 8 kilometer in Málaga begint zaterdagavond de derde grote wielerronde van 2018, de Ronde van Spanje. Titelverdediger Chris Froome is er niet bij, maar vier oud-winnaars strijden mee om de rode leiderstrui: de Colombiaan Nairo Quintana (winnaar in 2016), de Spanjaard Alejandro Valverde (2009) en de Italianen Vincenzo Nibali (2010) en Fabio Aru (2015).

Zij krijgen tegenstand van onder anderen Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) en Wilco Kelderman (Sunweb). Kruijswijk begint aan zijn tweede grote ronde op rij. In de Tour de France eindigde hij na aanvallend koersen als vijfde. Kelderman is terug van een schouderblessure en hoopt net als vorig jaar, toen hij als vierde eindigde, een rol te kunnen spelen in het klassement. Ook de Rus Ilnoer Zakarin, de Brit Simon Yates en de Australiër Richie Porte gaan voor een goed klassement.

De Vuelta van 2018 is een ronde voor klimmers. Maar liefst tien bergritten met acht aankomsten bergop zetten de toon. De sprinters, zoals onder anderen Danny van Poppel en wereldkampioen Peter Sagan, krijgen pakweg vijf kansen. De Ronde van Spanje eindigt op 16 september met een vlakke rit van Alcorcón naar Madrid.