Mohoric wint etappe en leidt in Duitsland

Matej Mohoric heeft Maximilian Schachmann afgelost als leider in de Ronde van Duitsland. De 23-jarige Sloveense wielrenner van Bahrain-Merida was in de derde etappe de rapste in de sprint, die vanwege een val op een paar honderd meter voor de finish rommelig verliep.

Achter Mohoric eindigde de Duitser Nils Politt als tweede. De Belg Pieter Vanspeybrouck kwam als derde over de eindstreep in de 177 kilometer lange rit van Trier naar Merzig. Nick van der Lijke was op de vijfde plek de beste Nederlander.

De slotetappe gaat zondag over 207,5 kilometer van Lorsch naar Stuttgart.