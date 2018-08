MotoGP op Silverstone vervroegd

De wedstrijdleiding bij de Britse Grand Prix voor motoren op Silverstone heeft de race in de koningsklasse (MotoGP) met anderhalf uur vervroegd. Dat is gebeurd op basis van de weersvoorspelling voor het Engelse circuit. De Grand Prix begint nu zondag om 12.30 uur (Nederlandse tijd) in plaats van 14.00 uur.

Op zaterdag zorgden regenbuien voor chaotische situaties op Silverstone. Nogal wat coureurs gingen op het drijfnatte circuit onderuit. De wedstrijdleiding hoopt dat het zondag droog blijft bij de MotoGP-race. Mogelijk dat het in de loop van de middag weer gaat regenen op Silverstone.

De Spanjaard Jorge Lorenzo veroverde namens Ducati poleposition, gevolgd door zijn Italiaanse teamgenoot Andrea Dovizioso. De Spanjaard Marc Márquez, leider in het WK-klassement, kwam op zijn Honda in de kwalificatie niet verder dan de vijfde tijd. De Italiaan Valentino Rossi, tweede in de WK-stand op 59 punten van Márquez, kwam in moeizame omstandigheden niet verder dan de twaalfde plek.