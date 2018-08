Verstappen komt niet verder dan zevende tijd

Max Verstappen opent zondag van de zevende startpositie zijn jacht op een plaats op het podium van de Grote Prijs van België in de Formule 1. De Nederlandse coureur van Red Bull was tijdens een chaotisch verlopen kwalificatie een van de slachtoffers van het wisselende weer in de Ardennen.

Verstappen reed zijn rondjes in de stromende regen terwijl het tijdens de laatste minuten van de kwalificatie droog was. Lewis Hamilton was opnieuw de snelste en start zondag van poleposition, gevolgd door Sebastian Vettel. Esteban Ocon en Sergio Perez verrasten met een derde en vierde tijd. Beide coureurs van Force India hadden geluk dat het stopte met regenen op het circuit van Spa-Francorchamps.

,,Een zevende plaats is niet wat je wil”, zei een teleurgestelde Verstappen voordat hij uitlegde waarom Red Bull werd verrast door het wisselende weerbeeld. De Limburger had weinig brandstof getankt om zijn auto zo licht mogelijk te houden. ,,Ik had mezelf ingesteld op één snelle ronde”, stelde hij. ,,Dat pakte verkeerd uit toen het droog werd.”

Verstapppen besefte dat het lastig wordt om zondag voor naar schatting 80.000 Nederlanders op de tribune toch nog op het podium te komen. ,,Laat ik nu eerst maar coureurs als Esteban Ocon, Sergio Perez en Romain Grosjean proberen in te halen. Dat moet normaal kunnen. Daarna zien we wel verder.”