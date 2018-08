Verstappen vijfde in laatste training België

Max Verstappen heeft in de laatste vrije training voor de Grote Prijs van België de vijfde tijd neergezet. Het snelste rondje van de Nederlandse coureur van Red Bull ging in 1.44,048. Verstappen was daarmee bijna 1,4 seconde minder snel dan Sebastian Vettel. De Duitser klokte in zijn Ferrari 1.42,661.

Tijdens de eerste twee trainingen van vrijdag was Verstappen als tweede en vierde geëindigd. Om 15.00 uur begint de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps, waar zondag zo’n 80.000 Nederlandse fans worden verwacht bij de race.

De derde training werd aan het einde even stilgelegd, nadat de Belg Stoffel Vandoorne was gespind. Vandoorne wilde Valtteri Bottas op een recht stuk passeren, maar de Fin van Mercedes zag de Belg blijkbaar niet aankomen. Vandoorne werd op het gras gedrukt en verloor de controle over zijn McLaren. Nadat de bolide was weggetakeld, probeerden alle coureurs in de resterende minuten nog een snel rondje neer te zetten. Verstappen verbeterde zich wel iets, maar hij kwam niet verder dan de vijfde tijd. ,,Het was een rommeltje”, zei de Nederlander over de boordradio tegen zijn team.

De Ferrari’s zijn vooralsnog steeds het snelst in de Ardennen. Vettel reed vrijdag de beste tijd in de eerste training, zijn Finse teamgenoot Kimi Räikkönen deed dat in de tweede. In de laatste trainingssessie eindigde Räikkönen als tweede, op 0,063 seconde van Vettel. Wereldkampioen Lewis Hamilton gaf in zijn Mercedes 0,137 toe, Bottas was als nummer vier ruim acht tienden van een seconde langzamer dan Vettel.