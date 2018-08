Valverde wint tweede rit in Vuelta

Alejandro Valverde heeft de zege gepakt in de tweede etappe van de Ronde van Spanje. De Spaanse wielrenner van Movistar was op de lange maar niet zo steile slotklim Alto de la Mesa, de beste in de sprint van het eerste peloton. Valverde haalde de ontsnapte Belg Laurens de Plus bij en bleef de Pool Michal Kwiatkowski voor. Wilco Kelderman finishte als vierde.

Sky-renner Kwiatkowski nam de rode leiderstrui over van de Australiër Rohan Dennis, die zaterdag de eerste etappe, een tijdrit in Málaga, had gewonnen. Ook Rohans ploeg- en landgenoot Richie Porte, die niet geheel fit was begonnen aan de Vuelta, moest in de slotfase heel veel tijd prijsgeven.

Voor Valverde was het zijn tiende ritzege in de Vuelta. De 38-jarige Spanjaard won de wielerronde in 2009 en eindigde twee keer als tweede en drie keer als derde. Door de bonificatieseconden is hij gestegen naar de tweede plaats in het algemeen klassement, op 14 seconden van Kwiatkowski.

Kelderman is geklommen naar de derde plek, op 25 seconden van de leider. Steven Kruijswijk, die eveneens goed vooraan zat op de slotklim, eindigde als veertiende en staat elfde in het klassement op 37 seconden. Bauke Mollema staat daar één plek voor, op 35 seconden van de rode trui.

Naast Dennis en Porte ontbrak ook Vincenzo Nibali in het eerste peloton. De Italiaan die hard was gevallen in de Tour de France, rijdt in Spanje naar eigen zeggen zonder klassementsambities en finishte op vier minuten. De Russische wielrenner Ilnoer Zakarin, de nummer drie van de Vuelta van vorig jaar, moest in de slotklim ruim een minuut toegeven.