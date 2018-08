Verstappen: maximaal haalbare

Max Verstappen was dik tevreden met zijn derde plaats in de Grote Prijs van België. ,,Dit was wel het maximaal haalbare”, concludeerde hij op de afsluitende persconferentie van de race.

Verstappen startte van de zevende positie. ,,Maar gelukkig kon ik wegblijven van de chaos bij de start”, doelde hij op een grote crash met Kimi Räikkönen en Daniel Ricciardo als voornaamste slachtoffers. ,,Daarna haal ik Ocon en Perez in en kon ik na tien of twaalf ronden mijn eigen race rijden. Ik had niet de snelheid van Vettel en Hamilton. Meer zat er niet in.”

Verstappen had genoten van de tienduizenden Nederlanders op de tribunes van het circuit van Spa-Francorchamps. Meer dan een derde plaats kon hij ze niet bieden. ,,Ik hoopte nog even dat het ging regenen. Dat had de race misschien nog spannender kunnen maken”, zei de Nederlander. ,,Nu reed niemand vlak voor me of vlak achter me. Maar ik ben heel tevreden. De auto heeft het goed gehouden.”